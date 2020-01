Brasile, Belo Horizonte: inondazioni, allagamenti e tetti divelti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Belo Horizonte, 22 gen. (askanews) – Piogge torrenziali, violenti nubifragi, tetti divelti, strade trasformate in un fiume in piena. Queste immagini arrivano da Belo Horizonte, in Brasile, capitale dello Stato del Minas Gerais. La situazione è d’emergenza. L’appello alla solidarietà e alla preghiera arriva da padre Luis Carlos, responsabile della Comunità Missionaria di Villaregia. “Come ogni anno – dice il missionario – le ultime settimane di dicembre e la prima quindicina di gennaio sono in Brasile il periodo più pericoloso per la popolazione che abita in luoghi soggetti a inondazioni e frane. In diversi posti del Paese le inondazioni stanno causando danni e provocando la perdita delle proprietà, a diverse famiglie, e purtroppo ci sono state anche alcune vittime”. A causa delle forti piogge, il comune ha decretato lo stato di emergenza, a ... notizie

