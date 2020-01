Una madre veglia sempre sui propri figli, anche quando loro non lo sanno (Di martedì 21 gennaio 2020) Se non ci saranno gli occhi, ci sarà il cuore. Se non ci sarà il corpo ci sarà il pensiero e quando un giorno il corpo non sarà più su questa terra, sarà lo spirito di ogni mamma a vegliare sui propri bambini. Una mamma, veglierà sempre sui propri figli, in qualsiasi posto del mondo o in qualsiasi dimensione ella si trovi. Perché il legame tra una mamma e un figlio prescinde ogni logica razionale, è immutabile e duraturo, supera ogni limite e qualsiasi confine: è eterno. La mamma non è un semplice genitore, è un angelo in grado di sentire i propri figli al di là delle parole o degli sguardi, lei riesce ad ascoltare tramite il suo cuore. E anche se la sua mano, non stringerà più quella del suo bambino, la sua luce illuminerà la strada, anche quella più tortuosa. Perché una madre veglia sui propri figli, anche quando non ci sarà più. La sua presenza costante si farà sentire e niente e ... bigodino

