Ubriaco incendia lo chalet della ex moglie (Di martedì 21 gennaio 2020) Valentina Dardari Arrestato il 40enne che ha appiccato il fuoco all’abitazione della donna. La coppia, in via di separazione, continuava a litigare Un uomo di 40 anni è stato arrestato per aver dato fuoco, completamente Ubriaco, allo chalet in legno della ex moglie, del quale tra l’altro era anche co-proprietario. Un momento di follia, aiutato da qualche bicchiere in più, ha fatto sì che l’uomo accendesse il fuoco che in poco tempo ha completamente distrutto l’abitazione. Secondo i carabinieri intervenuti sul luogo dell’incendio per avviare le indagini e fare i rilevamenti del caso, sarebbe stato proprio l’uomo ad appiccare l’incendio. Il 40enne è stato anche trovato a poca distanza dalle fiamme, con alcuni fiammiferi e accendini, oltre a una bottiglia di alcol. Probabilmente all’origine dell’insano gesto un periodo di malessere causato dalle liti con la donna, dalla quale ... ilgiornale

