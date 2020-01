The Walking Dead: Season 2 e The Walking Dead: A New Frontier sono ora disponibili su Switch (Di martedì 21 gennaio 2020) I possessori di Nintendo Switch e fan di The Walking Dead saranno felici di sapere che The Walking Dead: Season 2 e The Walking Dead: A New Frontier sono ora disponibili per la console ibrida.Skybound Games, che ha preso i titoli in eredità da TellTale Games, ha pubblicato un nuovo trailer per l'occasione, che potete vedere più in basso.Le stagioni 2 e 3 di The Walking Dead per Nintendo Switch presentano gli stessi contenuti già visti nelle edizioni PC e console.Leggi altro... eurogamer

