Sandra Milo, Bettino Craxi: “a letto era importante anche sotto quell’aspetto” (Di martedì 21 gennaio 2020) Sandra Milo rivelazioni bollenti, Craxi a letto era importante, si incontravano all’Hotel Raphael In occasione del ventennale della morte di Bettino Craxi sono venute a galla aneddoti e curiosità su quello che è stato un uomo odiato e temuto. Di Craxi si è parlato anche nella vita privata e il film “Hammamet” ha permesso di scoprire tante curiosità sul politico. Fra le donne che hanno fatto parte della sua vita c’è stata anche Sandra Milo, attrice del passato molto sexy. Oggi lo ricorda come un uomo importante, e come dice lei anche sotto quell’aspetto. La Milo, intervistata da Novella 2000, ha confessato di essere stata la sua amante per anni. Di lui ha detto che era un uomo molto intelligente, molto curioso, come d’altronde lo sono tutte le persone di talento. Nell’intervista Sandra Milo ha raccontato che si erano conosciuti da ragazzi nella Milano degli Anni ... kontrokultura

