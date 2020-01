Non solo Quota 100. Ora si lavora su "Quota Mamma" (Di martedì 21 gennaio 2020) Cgil, Cisl e Uil unite di fronte all'ipotesi che Quota 100, venga trasformata in Quota 102. “Le ipotesi di riforma previdenziale che prevedono l’obbligo di avere un numero alto di contributi non possono essere accettate, come quella definita Quota 102, Segui su affaritaliani.it affaritaliani

matteorenzi : Chi ha fatto la promessa scout conosce i nostri valori, più forti di qualsiasi ironia sui calzoni corti. Gli scout… - matteorenzi : La politica non è solo scontro o polemica ma anche amicizia e competenza. Un abbraccio doppio, allora, a Pier Carlo… - paolobelliswing : Egr. sig. @SkySport Non capisco... perché la settimana scorsa l’inno della Roma (bellissimo) è stato fatto sentire… -