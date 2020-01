Matthew McConaughey e quella coppola che cambia il look (Di martedì 21 gennaio 2020) Vedremo presto Matthew McConaughey nei panni di Mickey Pearson, uno sciantoso americano che ha fatto fortuna a Londra grazie al commercio illegale di marijuana. Lui sarà infatti il protagonista di The Gentlemen, l’ultimo gangster movie con un cast di gentiluomini tra cui, oltre a McConaughey, anche Hugh Grant, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Henry Golding e Jeremy Strong. La pellicola uscirà in America tra pochi giorni, ma in Italia dovremo aspettare il 7 maggio 2020 per ammirare questo “raduno stellare” di attori nel nuovo film d’azione firmato Guy Ritchie. Foto Getty Images Pearson, come Matthew McConaughey, ha uno stile dalle connotazioni country-chic: coppola, detta anche flat cap, tanto amata da Brad Pitt e dai Beckham, giacche in lana cotta quadrettate e stivaletti Chelsea. Foto Getty ImagesFoto Getty ImagesSlaven Vlasic Matthew ha così ... gqitalia

