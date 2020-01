LIVE Trento-Virtus Bologna 67-73, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: Teodosic risolve la gara, V nere in testa al girone con Darussafaka e Partizan (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina anche la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER – Trento: Forray 24; Bologna: Teodosic 23 FINISCE QUI: Bologna espugna di nuovo Trento per 67-73, va ad aggiungersi a Darussafaka e Partizan in testa al girone E e inguaia decisamente Trento, ora a 0-3 nel girone. 67-73 A segno Forray, anche se è tardi. 4″ alla fine, time out Djordjevic. Due tentativi di Trento, respinti dal ferro e dalla stoppata di Ricci. 6″9 alla fine. 65-73 Pascolo battezzato da tre, dall’altra parte transizione veloce che porta Markovic a segno e forse chiude qua la partita! Meno di 20″ al termine, time out Brienza. 65-71 L’ALLEY OOP MARKOVIC-HUNTER! 40″ al termine. Markovic cerca Ricci, trova il piede di Kelly: riciclati 14 secondi, 47″3 alla ... oasport

