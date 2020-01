L’Amica Geniale, le puntate della prima stagione su Rai 2 mercoledì 22 gennaio (Di martedì 21 gennaio 2020) L’Amica Geniale la prima stagione in replica su Rai 2, le puntate di mercoledì 22 gennaio In attesa della seconda stagione , Storia del Nuovo Cognome, in arrivo dal 10 febbraio il primo lunedì dopo Sanremo, prosegue su Rai 2 il ripasso della prima stagione di L’Amica Geniale. Tratta dal primo libro della quadrilogia di Elena Ferrante scopriremo nuovamente le vite da bambine di Elena e Lila, interpretate da Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, e poi quelle da adolescenti, con Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Trama puntate mercoledì 22 gennaio Le Scarpe – Elena lascia Gino mentre Lila riceve la dichiarazione d’amore di Marcello Solara, ma lo rifiuta perchè non vuole avere nulla a che fare con un ragazzo violento. E poi insieme al fratello Rino Lila sta progettando un paio di scarpe da passeggio originali e moderne, ma al padre Fernando non piacciono. Marcello non ... dituttounpop

Agenzia_Ansa : L'amica geniale, il ritorno di Lila e Lenù. Su Rai1 la seconda stagione dal 10 febbraio - FOTO e VIDEO… - Tg3web : Dal 10 febbraio torna su Rai 1 'L'amica geniale', la seconda stagione della serie tratta dal bestseller di Elena Fe… - annachiara234 : RT @jan_novantuno: Sì, i primi due episodi de L'amica geniale - Storia del nuovo cognome sono bellissimi. -