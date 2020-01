L’allarme degli 007 su… TikTok (Di martedì 21 gennaio 2020) C’è un allarme degli 007 italiani su TikTok. L’Agenzia per le informazioni e la sicurezza esterna (Aise)e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) indagheranno – attraverso un’istruttoria – sul social network che spopola tra gli adolescenti (e non solo). Si tratta di un’applicazione che permette di pubblicare e dunque condividere brevi video musicali: già qualche tempo fa indagini dei carabinieri avevano messo in luce alcuni pericoli. L’allarme degli 007 su… TikTok In particolare da molto tempo si segnala che i dati degli utenti vengono raccolti “illegalmente”, nel senso che l’App cinese non rispetta – logicamente – le normative europee. Ma, spiega oggi il Messaggero, nel conto c’è dell’altro: Tik Tok è tenuta a riferire al governo i dati degli iscritti: foto e video finiscono in un database a ... nextquotidiano

rodolfocorrenti : RT @VittorioDeSant7: PENSATE CHE DI MAIO È IL MINISTRO DEGLI INTERNI CI PROTEGGERÀ DAL TERRORISMO? L’allarme dalla Libia: “Almeno 41 terro… - mtfilippozzi : RT @VittorioDeSant7: PENSATE CHE DI MAIO È IL MINISTRO DEGLI INTERNI CI PROTEGGERÀ DAL TERRORISMO? L’allarme dalla Libia: “Almeno 41 terro… - JasmNicoletta : RT @VittorioDeSant7: PENSATE CHE DI MAIO È IL MINISTRO DEGLI INTERNI CI PROTEGGERÀ DAL TERRORISMO? L’allarme dalla Libia: “Almeno 41 terro… -