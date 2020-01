La diplomazia battezza il gemellaggio tra Resia e Silicon Valley russa (Di martedì 21 gennaio 2020) Resia e la sua valle si gemellano con la Silicon Valley russa Fryazino, una città a statuto speciale free tax (una delle dieci zone di questo tipo in Russia) a pochi chiloemetri da Mosca che Putin ha definito per decreto, città della scienza. E’ stato il console onorario della Federazione di Russia a Udine, Carlo Dall’Ava a promuovere l’iniziativa che nasce dall’individuazione di un vocabolario di Resiano nel mueso Hermitage di San Pietroburgo e da studi sulle affinità genetiche tra i Resiani e le popolazioni degli urali. A ciò si aggiunge il significato del nome della città di Fryazino che, in russo arcaico, vuole dire italiano, venuto dall’Italia, in riferimento a maestranze italiane che abitarono quei territori nel quindicesimo secolo perchè impegnate nella costruzione del Cremlino e nell’abbellimento architettonico di Mosca. Dal gemellaggio nascerà una grande festa annuale, la cui ... ildenaro

