Kikò Nalli svela un retroscena sul matrimonio con Tina Cipollari - (Di martedì 21 gennaio 2020) Ludovica Marchese Kikò Nalli si lascia il passato alle spalle confidandosi durante il programma televisivo Vieni da Me di Caterina Balivo e spunta un insolito retroscena del giorno del matrimonio con Tina Cipollari Kikò Nalli, hairstylist ed ex concorrente del Grande Fratello, è stato ospite della trasmissione televisiva Vieni da Me, andata in onda lunedì 20 gennaio e condotta da Caterina Balivo, e ha voluto ricordare il matrimonio con l’opinionista tv Tina Cipollari. Come ben sappiamo, infatti, è durante Uomini e Donne che Kikò conosce Tina, per poi sposarsi il 12 maggio 2005 e allargare la famiglia con tre bellissimi bambini: Mattias, Francesco e Gianluca. Poi la doccia fredda. La coppia decide di separarsi e sui giornali si riversarono notizie su tradimenti, voci che sono sempre state negate da entrambi. Ed è proprio durante la convivenza all’interno della casa più spiata ... ilgiornale

