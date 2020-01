In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Gennaio: I Pagliacci. Salvini si manda a processo da solo (Di martedì 21 gennaio 2020) Gregoretti Comica finale: digiuno per Salvini a processo Alle cinque della sera c’è tempo per un’ultima trovata. La Lega si mette a raccogliere le adesioni al digiuno di solidarietà con Matteo Salvini “che rischia la galera per aver difeso la Patria”. Proprio mentre si riunisce la Giunta per le autorizzazioni a procedere dove di lì a poco, i senatori del Carroccio decidono di … di Ilaria Proietti Silvio Pelvico di Marco Travaglio Coerente come un budino sFatto, tetragono come un sacco vuoto, lineare come un arabesco, Salvini ha deciso – bontà sua – di farsi processare per il presunto sequestro della nave Gregoretti, dopo aver chiesto per due mesi di non essere processato. L’opposto del caso della Diciotti, l’altra nave della Marina Militare italiana bloccata per giorni … l’intervista “Bettino Craxi era un latitante e fu solo vittima di se stesso” Antonio Di ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : 'ONE MAN SHOW' Il capo della Lega parla addirittura oltre un’ora più di Conte [di Giandomenico Crapis, sul Fatto di… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Gennaio: Pellegrini craxiani ad Hammamet. I senzavergogna - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Gennaio: Renzi, cucù la prescrizione non c’è più. Vota con le destre la legg… -