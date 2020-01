Giro d’Italia under 23 2020: il percorso e le tappe. Doppia scalata al Mortirolo nell’ultima frazione (Di martedì 21 gennaio 2020) Presentata oggi la 43ª edizione del Giro d’Italia under 23, una delle corse a tappe più importanti per le categorie giovanili del ciclismo su strada. Saranno dieci le frazioni nel nuovo percorso: appuntamento dal 4 al 14 giugno, per un totale di 1.291 chilometri. Saranno presenti 29 squadre Continental e under 23, con 174 corridori totali. percorso come di consueto molto duro. L’attesa è ovviamente tutta per l’ultima frazione: 94 chilometri con partenza ed arrivo ad Aprica e la Doppia scalata al mitico Mortirolo. Da sottolineare anche una cronometro di 25 chilometri tra Sorbolo Mezzani e Guastalla. tappe Giro d’Italia under 23 2020 4 giugno, 1a tappa: Urbino-Urbino (156.1 km) 5 giugno, 2a tappa: Urbino-Riccione (150.7 km) 6 giugno, 3a tappa: Riccione-Mordano (162.1 km) 7 giugno, 4a tappa: Sorbolo mezzani-Guastalla (Cronometro, 25.4 km) 8 giugno, Giorno di Riposo 9 ... oasport

Mov5Stelle : Hanno sottratto allo Stato centinaia di milioni l’anno e protetto il proprio giro d’affari a spese degli automobili… - borghi_claudio : @MenegazziMarina @AlbertoBagnai @BorgonzoniPres Il prossimo giro per convincere la gente ad andare da loro la organ… - giroditalia : Happy Birthday to the last Maglia Ciclamino powered by @segafredoitalia of #Giro d’Italia: Pascal Ackermann! | Buon… -