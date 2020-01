DOOM Eternal: gli sviluppatori punteranno sulle sezioni platform per spezzare la monotonia del gameplay (Di martedì 21 gennaio 2020) Solitamente il platoforming non è una meccanica molto amata dai giocatori di FPS, tuttavia id Software spera proprio che tali sezioni possano andare a rompere la monotonia del gameplay (riferito alla serie) di DOOM Eternal."In passato abbiamo avuto il monotono binomio arena - corridoio, ora (con DOOM Eternal) possiamo andare a rompere tale schema con queste divertenti sezioni platform. Non fraintendetemi sono molto semplici, tuttavia riescono a spezzare abbastanza l'azione." - ha dichiarato l'executive producer Marty Stratton."Vesti i panni del DOOM Slayer e torna sulla terra, ora infestata da un'invasione demoniaca. Spazza via l'Inferno e scopri le origini dello Slayer e della sua eterna lotta contro i demoni... finché non ne sarà rimasto più nessuno. Prova la combinazione suprema di velocità e potenza combattendo tra le dimensioni in questo aggressivo sparatutto in prima persona." - ... eurogamer

