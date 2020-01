Clizia Incorvaia e Ciavarro, parla Eleonora Giorgi: “Sta nascendo un amore” (Di martedì 21 gennaio 2020) Eleonora Giorgi su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: “Sono molto affiatati” Che belli che erano quei Grande Fratello dove le storie d’amore erano al centro dell’attenzione. Ora, sia nella versione nip sia vip, quello che va per la maggiore sono le polemiche sul nulla, l’attaccarsi a una frase per poter tirar su un caso morale. Chissà se questa quarta edizione del Grande Fratello Vip darà, oltre che a polemiche stupide, anche una bella storia d’amore che riesca ad appassionare i telespettatori. Che questa storia possa riguardare Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia? Tra i due c’è molto feeling e a dirlo ci ha pensato anche Eleonora Giorgi, la madre di Paolo, in un’intervista rilasciata a DiPiù Tv: “Gli ho detto che sarebbe rimasto colpito da Clizia. Li guardo tutti i giorni e non so se si sono innamorati, ma comunque sono molto ... lanostratv

SalvoVassallo5 : Paola Caruso somiglia alla sorella di Clizia Incorvaia #Pomeriggio5 - infoitcultura : Clizia Incorvaia contro Francesco Sarcina: 'Dice bugie' - infoitcultura : Clizia Incorvaia replica alle accuse di Sarcina, il fuorionda: “Che ipocrisia!” -