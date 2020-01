Clima, Greta Thunberg a Davos: ascoltiamo la scienza (Di martedì 21 gennaio 2020) Davos, 21 gen. (askanews) – Al World Economic Forum di Davos oggi primo round della sfida a distanza tra il presidente Usa Donald Trump e la giovane attività ambientale Greta Thunberg. L’attivista svedese ha preso parte al più giovane panel della storia del WEF, ripetendo il suo appello a un’azione immediata per affrontare il cambiamento Climatico e ad ascoltare la scienza. Al panel hanno preso parte, oltre a Thunberg, anche Salvador Gomez-Colon, portoricano che ha raccolto fondi per accrescere la consapevolezza sul cambiemento Climatico dopo l’uragano Maria; l’attivista per i diritti delle ragazze e delle donne Natasha Mwansae Autumn Peltier, capo della commissione per l’acqua della Nazione Anishinbek di indigeni del Canada. Thunberg ha ripetuto il suo appello: ascoltare la scienza e agire. “Se non trattiamo la crisi reale, non la possiamo ... notizie

Davos - al via il Forum economico mondiale (c’è anche Greta). “Il cambiamento Clima tico mette a rischio oltre metà del pil” : Il cambiamento climatico è il principale rischio finanziario per i mercati globali. È la prima volta che il World Economic Forum , che da questa sera riunisce a Davos l’élite economica e politica mondiale per il suo incontro annuale, mette la questione in cima alle sue preoccupazioni. Perché, stando a una ricerca preparata insieme a Pwc, minaccia attività economiche per oltre la metà del Pil mondiale . Al centro dell’edizione numero ...

Fridays for Future - in migliaia in marcia con Greta a Losanna : «Ora azioni urgenti per il Clima » – Le immagini : Vengono da tutta la Svizzera i giovani che oggi hanno scioperato per darsi appuntamento a Losanna per una marcia contro i cambiamenti climatici. Ospite d’eccezione, l’attivista 17enne svedese Greta Thunberg che si è unita alla marea di manifestanti che ha riempito le strade della cittadina a pochi giorni dall’inizio del vertice di Davos. School strike week 74. Lausanne!# Fridays for Future #climatestrike #schoolstrike4climate ...

Clima - attivisti ambientalisti a Losanna : tra loro anche Greta : I militanti ambientalisti sono arrivati in massa per far ascoltare la loro voce a Losanna, in Svizzera: erano 15mila secondo gli organizzatori, 10mila secondo la polizia. Il corteo è partito dalla piazza della stazione verso le 10.50 ed è arrivato a Riponne intorno alle 12.15. Gli ecologisti si sono dati appuntamento per celebrare il primo anniversario della marcia di Losanna di gennaio 2019, il primo grande movimento sul tema del ...

