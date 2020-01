Chiara, 27 anni e bellissima: una vita spezzata su quella maledetta strada (Di martedì 21 gennaio 2020) Si chiamava Chiara Fava, aveva 27 anni ed è la ragazza morta nel tragico weekend sulle strade della Calabria. La ragazza è morta sulla strada di grande comunicazione Jonio Tirreno all’altezza di Melicucco. Stando ai primi accertamenti, due auto, un fuoristrada e una Lancia Y, si sarebbero scontrate frontalmente. La ragazza era alla guida dell’utilitaria. L’impatto, tremendo, non le ha lasciato scampo. Stando a quanto ricostruiti, Chiara, originaria di Taurianova, stava rientrando a casa a Polistena, dopo aver concluso la sua giornata di lavoro in un centro commerciale di Vibo Valentia. Chiara, occhi lucenti spalancati sul mondo e tanta voglia di vivere: sul suo profilo Facebook, oltre alle sue belle immagini ci sono le condivisioni con le amiche, il rapporto speciale che le lega. È l’immagine di una donna sensibile, capace di gioire del “qui e ora”. «Tu sei una persona di quelle che si ... caffeinamagazine

