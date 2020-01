Caso Gregoretti, Salvini inizia un digiuno di solidarietà e protesta (Di martedì 21 gennaio 2020) Caso Gregoretti, Matteo Salvini inizia un digiuno di solidarietà e protesta: “E’ dura ma farà bene anche a me”. BOLOGNA – Caso Gregoretti, Matteo Salvini inizia un digiuno di solidarietà e protesta. Una giornata senza toccare cibo per il leader della Lega che, durante il suo tour elettorale in Emilia Romagna, ha confermato di essere pronto ad affrontare il processo: “Sono testone, faccio di testa mia. I miei legali mi consigliavo di evitare il Tribunale ma sono stufo di passare le mie giornate in questo modo. Se mi condannano, mi condannano, altrimenti partita chiusa. Io conto di essere assolto“. “Aprirò un indirizzo email – ha aggiunto l’ex ministro dell’Interno – per consentire a tutti gli avvocati di partecipare perché si tratta di un processo per motivi ideali e non economici. Magari cinquecento o mille legali ... newsmondo

Mov5Stelle : Sul caso #Gregoretti Salvini è passato dal sovranismo al vittimismo e ha dichiarato che intende scrivere “le sue pr… - agorarai : Caso #Gregoretti 'la maggior parte degli italiani, anche chi non vota Lega, è d'accordo con Salvini su immigrazione… - zaiapresidente : ??? È SCANDALOSO! Se troverà conferma il fatto che i rappresentanti dei partiti di governo non si presenteranno all… -