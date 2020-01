Bollate sotto choc, commerciante di abbigliamento muore sotto al treno a Lecco (Di martedì 21 gennaio 2020) choc a Bollate: un commerciante di 53 anni è morto sotto al treno tra Osnago e Ronco Briantino a Lecco. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio a un passaggio a livello. I dettagli della tragedia e l’esatta dinamica sono ancora tutti da ricostruire da parte dei carabinieri e dei vigli del fuoco intervenuti nei momenti successivi all’incidente. Al loro arrivo però hanno potuto solo constatare il decesso. Il treno in transito al passaggio a livello non gli ha lasciato scampo. La notizia della morte del 53enne è arrivata in poche ore anche a Bollate. su Il Notiziario. ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Bollate sotto choc, commerciante di abbigliamento muore sotto al treno a Lecco - - 2gobbo : @RobertoBurioni @1976david @francescoadduce @StefanoCiciliot @AriannaNowire Comunque, Burioni, finché non rinviano… -