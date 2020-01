Australian Open 2020, italiani in campo mercoledì 22 gennaio: calendario, orari, programma e tv (Di martedì 21 gennaio 2020) mercoledì 22 gennaio scenderanno in campo tre italiani agli Australian Open 2020, primo Slam della stagione di tennis. Vanno in scena gli incontri di secondo turno e gli azzurri vorranno farsi trovare pronti per proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne. Fabio Fognini, reduce dalla rimonta da urlo contro Reilly Opelka, incrocerà l’Australiano Jordan Thompson: si tratta di un avversario ampiamente alla portata del ligure che incomincerà l’incontro alle ore 09.00 italiane alla Margaret Court Arena. Impegno sulla carta agevole anche per Matteo Berrettini che dovrà fare i conti con lo statunitense Tennys Sandgren: il numero 8 al mondo vuole strapazzare il numero 100 del ranking ATP durante il terzo match in programma dopo due incontri femminili alla 1573 Arena (verosimilmente si inizierà alle ore 04.00 italiane). Sfida decisamente più complicata per Jannik Sinner, ... oasport

