Anticipazioni Sanremo: Georgina Rodriguez a rischio? Problemi per Amadeus (Di martedì 21 gennaio 2020) Georgina Rodriguez non sarà a Sanremo 2020? Amadeus rischia di perdere un’altra donna Non c’è pace per il Festival di Sanremo 2020: Amadeus, dopo il forfait di Monica Bellucci annunciato ieri, pare debba affrontare un nuovo grosso problema, ossia l’esclusione (non ancora ufficiale) di Georgina Rodriguez, fidanzata del famosissimo calciatore Cristiano Ronaldo. Come scopriamo dal sempre informato TvBlog, la modella argentina pare abbia chiesto un compenso di 100 mila euro, decisamente troppi per una partecipazione al festival della canzone italiana. Amadeus a Sanremo 2020 avrà quindi due donne in meno, anziché una? Delle undici annunciate, al momento solo nove sono le donne la cui presenza è certa sul palco dell’Ariston. E chissà cosa accadrà nelle prossime ore. Sanremo 2020, Amadeus perde anche Georgina Rodriguez? A rischio la sua partecipazione Sempre TvBlog ... lanostratv

