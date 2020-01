Zingaretti “Non useremo e manette per fermare Matteo Salvini” (Di lunedì 20 gennaio 2020) In politica non finiscono mai i paradossi. La maggioranza in parlamento ma non nel paese vuol mandare a processo Matteo Salvini ma non subito, dopo le elezioni in Emilia Romagna. Il Pd e i grillini ritengono che un voto in commissione di assenso all’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini potrebbe rivelarsi un autogoal pazzesco favorendo non poco la Lega e il centrodestra alle elezioni regionali in Emilia Romagna. Il colmo sarà oggi quando i senatori della maggioranza potrebbero decidere di abbandonare la commissione per non votare immediatamente l’autorizzazione a procede nei confronti di Salvini ma a votare a favore, come richiesto espressamente ieri dal loro leader, saranno i Senatori della Lega. Matteo Salvini ha detto di aver riflettuto molto e di aver deciso di chiedere ai suoi Senatori di votare a favore dell’autorizzazione a procedere “Con me ... baritalianews

