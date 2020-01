Virus Cinese: l’Oms convoca il Comitato di emergenza (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha convocato il Comitato di emergenza in merito al nuovo coronaVirus (2019-nCoV) diffusosi in Cina. Il Comitato si riunira’ il 22 gennaio a Ginevra per accertare se il focolaio di casi “rappresenti – afferma l’Oms in una nota – un’emergenza di salute pubblica di livello internazionale e quali raccomandazioni dovrebbero essere fatte per fronteggiarla”.L'articolo Virus Cinese: l’Oms convoca il Comitato di emergenza Meteo Web. meteoweb.eu

