Uomini e Donne, Giulio Raselli sceglie oggi: le emozioni di Giulia e Giovanna (Di lunedì 20 gennaio 2020) Giulio Raselli oggi farà la sua scelta al Trono Classico di Uomini e Donne, ecco cosa hanno detto Giulia e Giovanna Va in onda oggi su Canale 5 la scelta di Giulio Raselli al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Tanta è stata l’attesa per la scelta di Raselli, il tronista ha fatto un lungo percorso in trasmissione, tante sono state le discussioni con Giovanna Abate e Gilia D’Urso. Giulio ha instaurato un importante legame con entrambe le sue corteggiatrici, ad oggi non è semplice capire quale delle due sceglierà dal momento che non ha mai mostrato di essere più interessato ad una delle due. Intanto, entrambe le corteggiatrici hanno parlato delle emozioni che stanno provando ora che si trovano ad un passo dalla scelta. Il loro percorso a Uomini e Donne sta per giungere al capolinea e non vedono l’ora di scoprire quale ... nonsolo.tv

