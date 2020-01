Unisannio, parte il concorso di idee “L’uso del denaro contante nelle società contemporanee” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La Fisac di Benevento, Campania e Nazionale in collaborazione con il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM) dell’Università degli Studi del Sannio, bandiscono, per l’anno accademico 2019/2020, un concorso di idee sull’utilizzo del denaro contante e della moneta elettronica nelle società contemporanee. Obiettivo del concorso, oltre ad un approfondimento sull’uso del denaro oggi, è la progettazione, anche attraverso un’analisi comparata di sistemi adottati in altri paesi, di strumenti e soluzioni concrete, innovative e originali, volte a ridurre gli effetti degenerativi, sociali, economici e politici, legati all’uso illecito della moneta contante, con la salvaguardia nello stesso tempo dei diritti di privacy e riservatezza dei cittadini. Saranno premiate le due migliori tesi di laurea magistrale sul tema, con ... anteprima24

