Tour Down Under 2020: come vederlo in tv e streaming. Programma, orari e tv delle sei tappe (Di lunedì 20 gennaio 2020) Comincerà nella notte di domani il Tour Down Under, prima corsa World Tour della stagione ciclistica. La gara si comporrà delle classiche sei tappe: tre adatte agli uomini più rapidi, una con un finale che tirà all’insù comunque non proibitivo per gli sprinter e due con arrivo in salita. Molti i protagonisti attesi, tra le ruote veloci ci sono Caleb Ewan, Elia Viviani, Sam Bennett e Alberto Dainese. Tra gli uomini di classifica, invece, oltre al vincitore uscente Daryl Impey, presenti anche Pavel Sivakov, Simon Yates, Diego Ulissi e Richie Porte. Si parte con una frazione di 150 km che inizia e finisce a Tanuda senza grosse asperità altimetriche. Il secondo giorno sarà la volta dell’arrivo classico di Stirling, già visto pochi giorni fa nel Tour Down Under femminile, oltretutto, il quale strizza l’occhio sia agli sprinter che tengono un minimo in salita sia a corridori ... oasport

