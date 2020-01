Tizio scivola, Caio inciampa, Sempronio sbaglia a porta vuota: la strana stagione del Napoli (Di lunedì 20 gennaio 2020) Era una strana stagione. Del clima non valeva la pena nemmeno parlarne, bastava guardare quel gennaio in faccia, cieli azzurri dall’alba al tramonto, non particolarmente freddo nemmeno al nord, le polveri sottili sopra ogni soglia da settimane, passeggiate pomeridiane che invocavano e ricordavano la primavera. Era quella, tra l’altro, la stagione in cui i calciatori di una nota società sportiva – che aveva sede nella maggiore città dell’Italia del sud, ma era ancora così? – inciampavano di continuo, scivolavano come se niente fosse, perdevano l’equilibrio come se fossero afflitti da una forma acuta di labirintite. Il fenomeno dell’inciampo, naturalmente, si estendeva anche ad altri aspetti del gioco (ma nel caso in questione era ancora possibile chiamarlo così?) con calciatori che avevano perso la propriocezione, nessuno di loro sapeva più né percepire né riconoscere la posizione del ... ilnapolista

