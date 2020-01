Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 2.9 all’alba nel Catanzarese (Di lunedì 20 gennaio 2020) Secondo i dati comunicati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il Terremoto in Calabria ha avuto magnitudo 2.9 della scala Richter. La scossa è stata localizzata dai sistemi dell’Ingv esattamente alle ore 6.06 di questa mattina, con epicentro a circa sei chilometri dal centro di Albi, in provincia di Catanzaro. la stessa zona già colpita nei giorni scorsi da diverse scosse. fanpage

