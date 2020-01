Stop al fumo a Milano, Sala rilancia: sarà vietato anche a San Siro (Di martedì 21 gennaio 2020) Non solo niente fumo alle fermate dei bus, ma nemmeno allo stadio: il sindaco di Milano Giuseppe Sala va avanti nella sua battaglia per una città smoke-free. L’obiettivo è di arrivare entro dieci anni a una Milano libera dal fumo di sigaretta all’aperto, nei luoghi pubblici, ma con dei passaggi intermedi che porteranno il divieto, «in tempi non lunghissimi», appunto alle fermate di tram e autobus, lungo le code per accedere ai servizi comunali o ai musei, e – ha sottolineato oggi Sala – anche allo stadio, in occasione delle partire di calcio. Il divieto di fumare sigarette allo stadio che potrebbe arrivare in tempi brevi. «Personalmente penso che si debba arrivare in un periodo non lunghissimo allo stadio smoke-free, questa è la mia opinione. – ha spiegato il primo cittadino -. Se sono alla fermata del bus o se sono allo stadio non ho la libertà di ... open.online

