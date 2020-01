Sei luoghi perfetti per vivere il silenzio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Uno dei fattori sottovalutati dello stress urbano è il rumore, questo elemento insidioso produce problemi tutt'altro che trascurabili. Prendersi una vacanza anche dall'inquinamento acustico può essere un'ottima idea per riequilibrare il nostro organismo, rallentare la pressione arteriosa, attenuare i disturbi all'apparato gastrointestinale, rafforzare il sistema immunitario. Sperimentare la pace offerta dai luoghi immersi nel silenzio può avere esisti sorprendenti.Non è un caso che esistono attività dedicate proprio a questo tipo di esperienza come quelle che la piattaforma Musement ha selezionato. La piattaforma digitale che permette di prenotare attività turistiche, eventi ed escursioni in tutto il mondo propone infatti anche una selezione di "viaggi del silenzio". Ecco una selezione di 5 luoghi dove riscoprire i benefici di riallinearsi con i ritmi e gli elementi della ... panorama

anamrixa : RT @sophiespurring: 'vabe sei donna, avrai la scarpiera piena' allora la finiamo coi luoghi comuni nel 2020 o moriamo ignoranti? - SoglianiC : RT @SaraSer62735405: Tu sei il mio amore e la mia disperazione. Tu sei la mia follia e la mia saggezza. E sei i luoghi in cui non sono stat… - MaurizioSibilla : Paolo Tuo Papà ti guarda in tutti i minuti e in tutte le ore . Ah ... Signorini... ti sei dimenticato di dire in tu… -