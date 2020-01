Prodigal Son, il procedurale oscuro che ci porta nella mente dei serial killer (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il crime è uno trai generi più diffusi della letteratura, del cinema, della serialità televisiva, la trasposizione dell'innata paura umana per tutto quello che è ignoto, imperscrutabile. Gli appassionati di serie tv conoscono tutte le diverse divisioni delle forze di polizia degli Stati Uniti, dagli agenti federali dell'FBI fino alle reclute dei distretti di polizia. La forza di un crime procedurale risiede nella sua ripetitività, la consapevolezza di trovare la nostra squadra di eroi alle prese con un omicidio che attraverso alcune peripezie riusciranno a risolvere scovando il colpevole.Prodigal Son, la nuova serie tv in partenza questa sera 20 gennaio su Premium Crime (digitale e satellite Sky), da domani in streaming su Infinity, aggiunge a questa regola un cast d'eccezione e un forte elemento serializzato, con una trama legata ai protagonisti che si evolve puntata dopo puntata. ... blogo

