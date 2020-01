Michelle Hunziker dice la sua sulle polemiche di Sanremo 2020 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Michelle Hunziker, da sempre impegnata per la lotta contro la violenza sulle donne, ha voluto dire la sua sulle polemiche che hanno investito il Festival di Sanremo. La settimana scorsa, infatti, Amadeus aveva presentato in conferenza stampa alcune delle vallette che calcheranno il palco dell’Ariston. Le parole usate per introdurre Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, non sono però piaciute al pubblico. Nel giro di qualche ora è sorta una grande polemica che ha additato Amadeus come sessista nei confronti della Novello. Michelle Hunziker fa un lungo preambolo sulla lotta all’emancipazione Poche ora fa, su Instagram, Michelle Hunziker ha rilasciato un video dove esprime la sua opinione personale sulla questione. In questi giorni devo dire che ho osservato incredula, come tanti, ciò che sta accadendo. Poi ho pensato: cavoli, sono anni che stiamo ... trendit

icarvsplume : RT @8antonio8989: Quindi Michelle Hunziker fa un video contro Amadeus sulla polemica riguardante le donne e Alketa Vejsiu, che sarà una del… - zazoomnews : “Così non va”. Sanremo Michelle Hunziker all’attacco. È un affondo duro contro Amadeus - #“Così #Sanremo #Michelle… - wearenick : RT @GalantoMassimo: Michelle Hunziker, 3 minuti di menata su #Sanremo2020 senza mai citare #Amadeus, ossia colui che ha pronunciato le pres… -