‘Mi dispiacerà non vederla più…’: Gianni Sperti annuncia l’addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne? (Di lunedì 20 gennaio 2020) Gianni Sperti ipotizza un Trono over senza Gemma Galgani Ebbene sì, sono trascorsi esattamente dieci anni dalla prima puntata del Trono over di Uomini e Donne. Una genialata di Maria De Filippi che ha dato linfa al suo dating show. Infatti nel tempo il parterre senior ha superato di gran lunga a livello d’ascolti il Trono classico, in più le storie delle dame e i cavalieri appassiona sempre di più il pubblico di Canale 5. A dar man forte a questo successo anche la presenza di Gemma Galgani che è presente sin dal primo appuntamento andato in onda nel 2010. In occasione del decennale, attraverso un’intervista per Uomini e Donne Magazine, Gianni Sperti ha detto che il giorno che Gems dovrà abbandonare il programma a lui dispiacerà molto. Ormai fa parte delle giornate dei fan di U&D, tuttavia le ha augurato di trovare presto l’amore. Il parterre senior di Uomini e ... kontrokultura

KontroKulturaa : 'Mi dispiacerà non vederla più...': Gianni Sperti annuncia l'addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne? - - gengy00 : #gfvip Io non so proprio chi salvare: Denver sembra un bravissimo ragazzo e meriterebbe più tempo per farsi conosce… -