Meteo SETTIMANA tra CICLONI ed ALTE PRESSIONI ed il NON Inverno (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nonostante le ALTE PRESSIONI stiano nuovamente riaffacciandosi al nostro Paese, il quadro Meteo non riuscirà a tornare ben tranquillo come i giorni scorsi. Dopo il transito della perturbazione che ha portato una parvenza d'Inverno su alcune regioni, continuerà ad affluire aria fredda dal nord-est del continente richiamata da un piccolo ciclone a ridosso della Penisola Iberica. Questa configurazione manterrà condizioni Meteo molto instabili sulla Sardegna e su parte del Sud dove tra lunedì e martedì sarà elevato il rischio di pioggia. La giornata peggiore sarà quella di oggi specialmente per le aree orientali sarde dove dove potrebbero cadere forti piogge e scoppiare numerosi temporali. Altre piogge bagneranno alcuni tratti del Sud ma essenzialmente la Calabria e la Sicilia. Qui le precipitazioni non saranno comunque particolarmente importanti. Nubi sparse sul resto ... meteogiornale

PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Vento forte, la settimana inizia con l'allerta - ValserianaNews : #meteo : inizio settimana più soleggiato - Notiziedi_it : Meteo: SETTIMANA, subito un Pericoloso Vortice con Maltempo, poi Ritorna l’Alta Pressione. Ecco la previsione -