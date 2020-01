Linea 6 metropolitana, via libera al completamento: a novembre corse per San Pasquale (Di lunedì 20 gennaio 2020) Linea 6 della metropolitana di Napoli: ok di Palazzo San Giacomo all’approvazione del progetto definitivo per il completamento della tratta Mostra/Mergellina-Municipio. La Giunta comunale di Napoli, su proposta dell’assessore all’Urbanistica, Carmine Piscopo, ha approvato il progetto definitivo di variante per il completamento della tratta Mostra/Mergellina – Municipio della Linea 6 della metropolitana. La delibera approva il quadro generale dei lavori per 790 milioni di euro in Linea con il quadro dei finanziamenti FSC 2014-2020, già assegnati al progetto. Inoltre, approva alcuni interventi, per circa 89 milioni di euro, che possono essere avviati e che in particolare riguardano: le sistemazioni superficiali di Mergellina e della camera di ventilazione Vittoria; il completamento delle finiture della stazione Mergellina; il completamento degli adeguamenti tecnologici sulla tratta ... 2anews

