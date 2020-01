Infortunio Inglese: lesione muscolare di alto grado (Di lunedì 20 gennaio 2020) Infortunio Inglese: brutte notizie per il Parma e Roberto D’Aversa, per l’attaccante gialloblù si tratta di lesione muscolare Brutta tegola per il Parma e Roberto D’Aversa. Come riporta il sito ufficiale dei gialloblù, Roberto Inglese ha rimediato una lesione muscolare di alto grado. Questo il comunicato. «Roberto Inglese, in seguito al trauma subito ieri sera durante la gara contro la Juventus, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra. Nei prossimi giorni sarà eseguita una consulenza specialistica per la migliore scelta terapeutica» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Redblack100x100 : RT @GoalItalia: Lungo stop per Inglese: lesione muscolare di alto grado alla coscia ?? - GoalItalia : Lungo stop per Inglese: lesione muscolare di alto grado alla coscia ?? - TuttoIlMercato : ?? INFORTUNIO ?? #Parma, nuovo stop per Roberto #Inglese: l'attaccante si è sottoposto ad accertamenti che hanno evi… -