Il ministero della Difesa è responsabile civile nel caso dei depistaggi sulla morte di Cucchi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ci sono dei se, ma qualora gli otto imputati nel processo sul depistaggio nel caso Cucchi dovessero essere condannati, allora anche il ministero della Difesa dovrà procedere con il risarcimento. La decisione è stata presa, di fatto, con il respingimento dell'istanza presentata dal team dei legali del dicastero che, dunque, non hanno ottenuto l'esclusione dalla responsabilità civile di quanto avvenuto. Lo stesso ministero resta, comunque, anche parte civile nei confronti degli otto indagati. LEGGI ANCHE > depistaggi caso Cucchi, due carabinieri imputati: «Noi vittime, abbiamo obbedito agli ordini» Alla fine, dunque, non è stata accettata la linea presentata dagli avvocati del ministero della Difesa che avevano valutato come un vulnus la possibilità che il dicastero fosse, al tempo stesso, sia parte civile che responsabile civile nel processo sulla morte di Stefano Cucchi e ...

