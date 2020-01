Fa tre lavori per mantenere i suoi bambini , riceve una mancia molto generosa e quello che ne fa è da non credere (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una donna dell’Indiana, Anna Hofsetter, è una mamma di tre bambini e , per mantenerli, essendo una mamma single fa tre lavori. Un giorno, mentre era sul posto di lavoro, ha iniziato a chiacchierare con una coppia anziana di clienti che era lì per festeggiare un loro anniversario di nozze. La coppia è rimasta molto colpita dal racconto della donna di tutto quello che faceva per mantenere i suoi bambini e allora, dopo cena che è costata 32 dollari ha lasciato per la donna una mancia di 1.000 dollari accompagnata da un biglietto: “Dai qualcosa ai bambini”. La donna, sulle prime, è stata felicissima perchè ha pensato a tutto quello che avrebbe potuto acquistare per i suoi bambin ma poi ha creduto che la cosa migliore fosse pensare non solo ai suoi bambini ma a tutti quei bambini che sono in difficoltà e allora ha deciso di devolvere l’intera somma, tutti i 1000 ... baritalianews

