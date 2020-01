Enel: premiata da non profit Cdp per leadership in azioni per clima (2) (Di lunedì 20 gennaio 2020) (Adnkronos) – Le procedure di informativa e di valutazione in materia ambientale di Cdp, che assegna alle imprese un punteggio compreso tra A e D-, sono riconosciute in tutto il mondo come il riferimento per la trasparenza corporate in ambito ambientale. La performance delle imprese nel contrasto al cambiamento climatico viene valutata sulla base del livello di informativa, di consapevolezza e di gestione dei rischi ambientali, ma anche di attuazione delle best practice relative alla leadership ambientale, come ad esempio fissare degli obiettivi ambiziosi. Nel 2019 la procedura di valutazione ha visto la partecipazione di oltre 8.400 società. Nel 2019 Enel ha ulteriormente rafforzato il proprio impegno nei confronti del clima fissando per il 2030 un obiettivo di riduzione delle proprie emissioni dirette di gas a effetto serra per kWh del 70% rispetto al 2017. Per raggiungere ... calcioweb.eu

