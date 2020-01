Dialogo tra Montalbano e Catarella sul film di Craxi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sirata chiena di umiditate a Marinelle doppo una jurnata facta di lucia di martia in un juorno di ginnaio. Muntilbano haviva conzato la tabula fora al tirrazina: con un magliarina si potiva stari sinza frida. Ma mintra stavi pi azzannari la prima morsicata de pasta ncasciata il malitto tilifono principai la su danze. “Cu è?”. “Dutturi sugno io che scassa”. Muntilbano: “Ma io non ti havio dicta che scassava” Catarelle: “Ma l’ha pinsata”. M: “Catarè che vuia?”. C: “Dutturi, volivo assapiri se havi vista il film Ammametta?”. M: “Ma pirchia?”. C: “Pirchia vulivo annari a vidirla”. M: “Ma tu sulita vadia al Ginematografa?”. C: “Nonsi, dutturi, ma videnno l’antiprima del filmme su Cracso havia tinuto la volia di vidirlo”. M: “Bine, vaccia, anche se ia non lo havia macari vista”. C: “Ma lia pinsa che io pussa accapirla?” M: “Capirla cusa?”. C: “La pillicula”. M: “Ma pirchia pinsa che tu non ... ilnapolista

