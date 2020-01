CorSport: Napoli-Lazio, Demme titolare. Di Lorenzo centrale. Ballottaggio Allan-Fabian e Callejon-Lozano (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sul Corriere dello Sport qualche anticipazione sulla formazione che domani Gattuso dovrebbe mettere in campo contro la Lazio, al San Paolo. Il Napoli si gioca il passaggio del turno in Coppa Italia. Toccherà a Demme scendere in campo da titolare. Il tedesco ha tra i suoi sponsor Dries Mertens, che nella riunione post partita di sabato ha sottolineato che corre di più di altri e ha più voglia di giocare. Più difficile, invece, che possa essere titolare Lobotka “non ha ancora esordito e rispetto al collega è palesemente indietro in fatto di allenamenti e rodaggio. Il lancio di Stanley, comunque, è in agenda: molto presto, considerando l’andazzo”. Lobotka si è allenato troppo poco per immaginare di lanciarlo in campo dal primo minuto. “Ma oggi in occasione delle prove tattiche si capirà qualcosa in più: allo stato, nulla è davvero scontato”. Gattuso, scrive il CorSport, punterà sugli ... ilnapolista

