Controllo ristoranti: chiuso locale a Ostiense per condizioni igienico-sanitarie (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma – Proseguono i controlli da parte della Polizia di Stato disposti dal Questore di Roma Carmine Esposito. Servizi effettuati dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo con la collaborazione del personale della Asl Roma 2 (Servizio Igiene Alimenti Nutrizione) e personale dell'Ispettorato del Lavoro. Diversi i ristoranti controllati. Il primo un ristorante di specialita' tipiche persiane sito in via Ostiense per il quale e' stata disposta la chiusura del locale da parte del Sian per aver riscontrato pessime condizioni igienico sanitarie, configuranti un pericolo per la salute pubblica: sporco pregresso sul pavimento, contenitori dei rifiuti privi di comando non manuale del coperchio e frigoriferi con guarnizioni non a norma. Controllato anche un ristorante sito in via Ostiense dove gli agenti hanno riscontrato irregolarita' per la ...

