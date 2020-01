Come scaricare il nuovo Microsoft Edge basato su Chromium (Di lunedì 20 gennaio 2020) Uscito dalla fase beta, il nuovo Microsoft Edge basato su Chromium è disponibile per diverse piattaforme. Ecco Come scaricarlo. Il nuovo browser Microsoft Edge è finalmente uscito dalla fase di test, ed è disponibile per il download. Questo nuovo browser è basato su Chromium, sistema alla base di moltissimi browser moderni fra cui, Come suggerisce il nome, anche Google Chrome. Come avere il nuovo Microsoft Edge Prima di continuare dobbiamo fare due precisazioni. La prima è che nei prossimi mesi gli utenti di Windows 10 riceveranno automaticamente il nuovo browser Edge tramite Windows Update, anche se la roadmap non è ancora stata definita. Fonte foto: Microsoft.com La seconda è che al momento per quanto riguarda la versione italiana c’è ancora un po’ di confusione: il sito Microsoft rimanda alla pagina di download in inglese, che però permette di installare ... newsmondo

