Basilicata, auto con ultras del Melfi uccide un tifoso del Vultur Rionero: 25 arresti nella notte (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sono in tutto 25 gli uomini arrestati dalla polizia dopo la morte di un tifoso della Vultur Rionero (Campionato di Eccellenza lucana) avvenuta ieri pomeriggio a Vaglio di Basilicat, in provincia di Potenza. Gli investigatori presumono si sia trattato di uno scontro tra tifoserie rivali. Secondo l’indagine coordinate dalla Procura di Potenza, l’operaio Fabio Tucciariello, di 39 anni, è morto dopo esser stato investito da una Fiat Punto con a bordo tre sostenitori del Melfi, tutti rintracciati dalla polizia e portati in Questura per l’interrogatorio. Tucciariello è morto sul colpo, mentre altri tre tifosi sono rimasti feriti. Il più grave è stato ricoverato all’ospedale San Carlo, in maniera molto grave: è stato operato all’ospedale di Potenza a causa della gravità delle fratture riportate a un braccio, a un avambraccio e a una gamba. Altri due, trasportati ... ilfattoquotidiano

