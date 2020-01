2019-nCoV: il Coronavirus in Cina (Di lunedì 20 gennaio 2020) «2019-nCoV» è il nuovo Coronavirus sequenziato nel gennaio 2020 dopo il test su un campione di paziente positivo in Cina. Spiega oggi il Corriere della Sera che si tratta di un virus appartenente alla famiglia dei Coronavirus che possono causare sintomi respiratori a volte anche gravi. Il nuovo Coronavirus (nCoV) è simile al virus della Sars (sindrome respiratoria acuta grave), che tra il 2002 e 2003 seminò 8mila contagi e 775 morti, e la Mers (sindrome respiratoria medio orientale) che dal 2012 al 2019 ha contato 2.500 casi e 858 morti in prevalenza nella penisola arabica. I corona virus sono così chiamati per la caratteristica forma a coronCina visibile al microscopio. Sono molto frequenti in natura, colpiscono uomini e animali e sono ben conosciuti dai ricercatori. L’ultimo arrivato è diverso dal punto di vista genetico. I Coronavirus vengono veicolati all’uomo da ospiti intermedi ... nextquotidiano

