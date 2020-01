Under 17: a Battipaglia dilaga la Cesare Ventura, Cagnale sugli scudi (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBattipaglia (Sa) – Più forte della sfortuna e di ogni avversaria. L’Asd Cesare Ventura apre il girone di ritorno con una goleada alla Battipagliese (come all’andata ma con una rete in più) e si conferma squadra leader del girone C del campionato Under 17. La sfortuna continua a perseguitare la squadra gialloblù ma mister Giuseppe Lepore non vuole neppure sentirne parlarne e il tecnico, affidandosi ai calciatori rimasti a disposizione, fa scacco matto ai padroni di casa e porta la sua squadra a conquistare l’undicesima vittoria in campionato. Gara per nulla facile, considerate anche le numerose assenze per la Cesare Ventura e il campo di gioco in terra, gibboso, che non ha certo favorito la consueta fluidità della manovra. Avversaria la Battipagliese, motivata e per nulla disposta a cedere punti in casa (almeno nelle intenzioni) alla ... Leggi la notizia su anteprima24

