Umberto Tozzi, morta l'ex moglie Serafina Scialò/ Trovata senza vita nella sua casa (Di domenica 19 gennaio 2020) Umberto Tozzi, morta l'ex moglie Serafina Scialò: la 63enne è stata Trovata senza vita nel suo appartamento di Udine. Incerte le cause di morte Leggi la notizia su ilsussidiario

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Umberto Tozzi - Tu - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Umberto Tozzi - Ridammi la tua bocca 1996 su Radio Italia Charleroi - infoitcultura : 11.55 / Trovata morta in casa l'ex compagna di Umberto Tozzi -