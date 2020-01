Scambio Rakitic Bernardeschi, conferme dalla Spagna: contatti avviati (Di domenica 19 gennaio 2020) Scambio Rakitic Bernardeschi – Nuove indiscrezioni arrivano dalla Spagna. Juventus e Barcellona continuano a discutere del possibile Scambio tra Bernardeschi e Rakitic. Paratici continua a lavorare sul mercato, sia in entrata che in uscita. La possibile cessione di Emre Can, e lo Scambio di Bernardeschi con Rakitic sarebbe una mini rivoluzione per gennaio. Intanto continuano i contatti col Barcellona. Scambio Rakitic Bernardeschi, le ultimissime Nonostante le smentite di rito di Maurizio Sarri, l’indiscrezione pubblicata ieri da Calciomercato.it trova conferme in Spagna: ‘Mundo Deportivo’, testata molto vicina alle vicende dei catalani, descrive la negoziazione in corso tra i club. Per gli iberici l’idea sarebbe nata dalla Vecchia Signora, che ha proposto l’operazione agli blaugrana dopo il tentativo della scorsa estate. Leggi anche: Mercato ... Leggi la notizia su juvedipendenza

