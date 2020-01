Sanremo: Intergruppo donne, ad apertura Festival Amadeus si scusi (Di domenica 19 gennaio 2020) Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “All’esordio del Festival, il direttore artistico e conduttore Amadeus si scusi pubblicamente e riaffermi l’impegno della Rai nella lotta alla violenza, alle discriminazioni e ai pregiudizi di genere”. Lo chiedono le deputate dell’Intergruppo per le donne, i diritti e le pari opportunità, che in una nota “stigmatizzano quanto affermato da Amadeus nel corso della conferenza stampa di presentazione del prossimo Festival di Sanremo. Risulta del tutto incomprensibile che ‘ attraverso le parole del direttore artistico e conduttore della più importante manifestazione musicale del Paese ‘ il servizio televisivo pubblico promuova un modello diseducativo di donna bella e disposta a occupare ruoli di secondo piano per non fare ombra al proprio compagno famoso”. “è lo specchio di una cultura ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

